訪台者據報美情報軍官 總統府：不證實不評論

路透社引述兩名消息人士報道，訪台的是美國海軍少將史都德曼（Michael Studeman）。根據美海軍官網，史都德曼是美軍印太司令部中負責情報的J2部門指揮官。報道稱，史都德曼將是近年來訪台位階最高的美國軍官之一；未知此次訪問會否被中國大陸政府視為升高緊張局勢。

路透：近年訪台位階最高美國軍官

中央社報道，台總統府發言人張惇涵昨天稱基於台美互信，不會透露官員是誰，對相關的議題及行程，「我們都不會證實，也沒有評論。」台行政院長蘇貞昌昨回應事件稱，在總統蔡英文領導下，台美關係愈來愈好，高級官員互動頻繁，很多事都要做準備，就像餐廳也要準備好，「好菜一道一道端出來」，準備好後向民眾報告。

前述路透社報道引述前美國在台協會處長包道格（Douglas Paal）稱，如果訪台的是負責印太情報的史都德曼，他不記得有這類訪問的前例。而美國國防部亞太事務前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，特朗普治下的五角大樓向來都例行派遣一星將級軍官訪台。

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山對香港中通社表示，他認為美官員此時訪台，象徵意義更大，但沒任何實質成效。即使台美達成一些成果，美國新政府上台後不一定照單全收。

陸智庫：專機抵台前7軍機偵察

另據中國大陸智庫「南海戰略態勢感知計劃」前晚在Twitter指出，在專機抵台之前，美軍在南海至巴士海峽一帶派出共7架次軍機偵察，包括3架偵察機、2架海上巡邏機以及2架空中加油機。

中國外交部昨日就美台官員往來表示抗議，外交部新聞發言人趙立堅表示，中方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題。「中方將根據形勢發展做出正當、必要反應。」