阿里巴巴主席張勇：平台經濟反壟斷政策及時必要

出席世界互聯網大會演講

澎湃新聞報道，本屆世界互聯網大會昨起一連兩日在浙江烏鎮舉行。大會以「數字賦能 共創未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題。華為、阿里巴巴、騰訊等130家知名企業和機構在此展示最新的科技成果。

張勇在大會發表主論壇演講時表示，為了保障互聯網和數碼經濟更為有序健康的發展，國家有關部門正在就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，「我們認為這是非常及時和必要的。」他認為，中國的數字經濟能夠發展到今天，走在全球的前列，並且湧現出一批優秀的互聯網公司和平台性質的企業，這是得益於中國改革開放的大時代，得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，也得益於中國這個全球最大的市場。

表態溫和強調感恩 有別馬雲

路透社報道，此前因旗下螞蟻集團規模龐大的首次公開招股（IPO）被叫停，阿里巴巴集團被推上風口浪尖。相較阿里創始人馬雲此前在公開演講中抨擊中國的金融監管機構和銀行業，張勇的是次表態顯然更柔性，並強調感恩。他說，「作為中國數字經濟的一分子，阿里巴巴既是中國數字經濟時代的參與者和建設者，也是受益者，我們對這個時代充滿了感恩。」

張勇並表示，阿里巴巴將積極學習和響應國家的政策和法規，對自身更高地要求，建設更健康的平台經濟。