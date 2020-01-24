全數832個官方定義貧困縣脫貧 貴州最後9縣達標

今年是中國全面建成小康社會的目標實現之年，也是全面打贏脫貧攻堅戰的收官之年。中新社報道，截至2019年底，貴州仍有9個深度貧困縣未脫貧。經多方努力，紫雲縣、納雍縣、威寧縣等9個縣達到退出標準。

第三方機構實地評估 建議退出貧困縣

在經過縣級申請、市州初審、省級審核等程序後，由貴州省扶貧開發領導小組辦公室依法公開招標確定的3家第三方評估機構，分別對貴州省2020年申請退出的紫雲縣、納雍縣、威寧縣、赫章縣、沿河縣、榕江縣、從江縣、晴隆縣、望謨縣9個縣進行實地專項評估檢查。

據中國全國扶貧開發信息系統數據，以及3家第三方評估機構實地評估檢查反饋，9個貧困縣綜合貧困發生率均為零，錯退率和漏評率均為零，民眾認可度平均為99.12%，均符合國家貧困縣退出標準，3家第三方評估機構實地評估均建議予以退出。

央視：全國脫貧攻堅任務完成

截至目前，貴州省9個貧困縣受訪的建檔立卡脫貧戶人均純收入平均為11487.39元（人民幣，下同，約13547.6港元），比2020年脫貧標準高7487.39元，比貴州全省貧困人口人均純收入9925.38元高1562.01元。

央視稱，貴州9個縣退出貧困縣行列，也標誌着國務院扶貧辦確定的全國832個貧困縣全部脫貧摘帽，全國脫貧攻堅目標任務已經完成。這也代表中國如期在2020年結束前，將完成「全面脫貧邁入小康社會」目標。