取樣區域未曾探索 或改寫月球史

《自然》在本月5日刊文稱，美國、蘇聯此前獲取的月壤研究數據表明，月球上火山活動在35億年前最為活躍，然後逐步停止。但科學家們再對月球表面進行了更細致的觀測後發現，月球表面某些區域似乎含有10億年前形成的火山熔岩，如果嫦娥五號採回的樣本能夠證實這段時間月球仍在活動，將改寫月球的歷史。

樣本可助確定火星水星表面年代

前述文章指，嫦娥五號的任務是在月球正面一個以前未曾探索過的區域蒐集塵埃和碎片，並將其送回地球。月球科學家迫不及待地想要研究新樣本，因為他們可以從中了解到月球的演變。這些物質還可以幫助研究人員更準確地確定火星和水星等行星表面的年代。

《科技日報》引述中國地質大學（武漢）行星科學研究所教授肖龍稱，月壤是研究月球的樣本，由月球岩石在遭受隕石撞擊、太陽風轟擊和宇宙射線輻射等空間風化作用後形成，其中有大量的月球岩石碎塊、礦物及隕石等物質。科學家通過研究這些月壤物質，既可以了解月球的地質演化歷史，也可以為了解太陽活動等提供必要的信息。