嫦娥五號奔月 中國無人探月最後一步 任務攜兩公斤月壤樣品返地球

中國航天工程四「首次」

搭載了嫦娥五號的長征五號遙五運載火箭，本月17日上午已被轉運至發射場一號發射位，並在昨日（23日）傍晚完成火箭功能檢查和聯合測試等工作，以及確認最終狀態。據國家航天局消息，長征五號遙五運載火箭計劃於今日凌晨4時至5時擇機實施發射任務。如果任務完滿成功，這將是自1976年美國太空人阿姆斯特朗乘阿波羅號返回地球的44年以來，人類再次從月球帶回月壤樣品，也意味着中國成為繼美國、蘇聯之後，第三個實現月球採樣返回的國家。

倘成功 第三國實現月球採樣

中國科學院網絡化科學傳播官方帳號「中國科普博覽」稱，本次發射將把由上升器、着陸器、返回艙、軌道器構成的嫦娥五號送往地月轉移軌道，之後嫦娥五號將飛往月球軌道進行分離，其中着陸器與上升器登月採樣，返回艙與軌道器則在環月軌道待命。着陸器設計有鑽孔採樣和機械臂採樣兩種方式，可取到月表下兩米的月壤樣品。完成採樣後，樣品將由「上升器」起飛帶離，並與在環月軌道待命的返回艙對接轉移樣品。然後由軌道器和裝著樣品的返回艙一起飛回地球上空，最後用「打水漂」的方式將返回艙擲回地球大氣層並最終落地。

專家稱內蒙四子王旗着陸

國家航天局探月與航天工程中心主任劉繼忠此前表示，嫦娥五號計劃登陸區域是月球正面風暴洋北部的呂姆克山（Mons Rümker）一帶，並在此採集樣品。科學家們認為呂姆克山周圍有着非常年輕的月海玄武岩覆蓋區域，因此嫦娥五號可能採集到形成於10到20億年前的年輕樣品。東方網引述全國空間探測首席科學傳播專家龐之浩表示，嫦娥五號最終將在內蒙古四子王旗着陸，然後將約兩公斤月球樣品送至地面實驗室開展精細研究。中國地質大學（武漢）的行星科學研究所教授肖龍稱，藉由研究月壤等物質，科學家可以了解月球的地質演化歷史，也可以得到研究太陽活動的必要信息（見另稿）。

官媒稱，本次嫦娥五號的發射，是中國月球探測工程的「繞、落，回」三步走戰略中的最後一步。按照中國探月工程三期計劃，本次發射的嫦娥五號原本是預計在2017年底前，早於嫦娥四號發射升空，但由於長征五號系列火箭當年出現發射失敗，迫使中國多項太空計劃延後，其中就包含嫦娥五號。

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