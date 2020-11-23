發展商偷設人臉識別 業主信息存雲端惹爭議

分辨買家訪客 助分配佣金

內地人臉識別被指濫用嚴重。《南方都市報》報道，發展商的售樓處都安裝了人臉識別系統，更有房地產業內人士表示，「類似的系統每一個公司都有」。報道引述房產中介職員稱，每當有新樓開盤，發展商都會做營銷宣傳吸引「自然到訪客戶」，也會找其他平台招徠「渠道客戶」。由於客戶一般會通過不同渠道多次到訪樓盤探尋底價再買樓，這讓發展商無從判別客戶屬買家或到訪，致使佣金無法分配。

科企：可同時識別50人 戴口罩亦可

為了滿足發展商需求，內地多家企業就此推出「人臉識別渠道風（險管）控」產品。深圳明源雲客電子商務有限公司官網稱，其產品已覆蓋「80+」城市、「1100+」項目。佛山大邁信息科技有限公司也稱，其系統上線一個月以來，對戴口罩的客戶識別率高達97.77%。

明源公司銷售陳兵表示，該公司產品攝像頭等硬件向主攻人臉辨識技術的內地人工智能企業曠視科技訂製，算法與華為合作，數據儲存在阿里雲；可以同時識別50人。待看房者確定買房，用「人證一體機」作身分驗證，系統後台會將信息綁定到此前的紀錄。

發展商：客戶存一個月 訪客永久保存

為了驗證人臉識別系統，南都記者全程佩戴口罩「看房」並告知明源公司的銷售陳兵，對方憑記者當日的穿著，並可快速調出四張照片。陳兵稱，人臉數據、手機號碼「都是永久保存的」，房企內部一般只對指定的管理層開放數據查看的權限。但萬科和保利旗下的部分售樓處銷售表示，渠道客戶的人臉數據會保存一個月，「自然到訪客戶」的數據則會永久保存。

專家：數據倘泄露 危害極大

對此，中國信息安全研究院副院長左曉棟表示，售樓處使用人臉識別系統的正當和必要令人懷疑，上傳雲端的做法也會帶來安全風險。他表示，看房者的人臉信息會關聯其他個人信息，相關數據一旦泄露，危害極大，「目前國家正在制定的人臉識別數據安全標準，對數據的儲存、傳送、銷毀有嚴格要求」。