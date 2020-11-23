澳促解釋進口限制 華自5月不接電話

英國《衛報》報道，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，澳洲政府對中國今年對進口採取的監管措施非常關切，中國應該解釋為何以一系列進口限制刁難澳洲。

伯明翰稱，北京已採取一系列針對澳洲商品的行動，這些行動包括對大麥徵收關稅，暫停從幾個澳洲屠宰場進口牛肉，不鼓勵購買澳洲棉花，使澳洲煤炭出口陷入困境以及對澳洲葡萄酒作貿易調查等。

報道透露，自5月份以來，中方部長一直沒接聽澳方電話。報道引述中國駐澳大使館一名高級官員證實此事。這名中方官員稱，堪培拉如要恢復自今年初以來一直凍結的部長級會談，應停止視中國為戰略威脅，「否則雙方無法走向正軌。」

對於中澳關係陷入低潮，外交部新聞發言人趙立堅上周表示，回顧過去幾年的中澳關係，澳洲國內一些人固守冷戰思維和意識形態偏見，更多地視中國發展為威脅，並隨之採取了一系列涉華錯誤言行，這是導致中澳關係急劇下滑並陷入困難局面的根本原因。