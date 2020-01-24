美專機台北降落 惹CIA訪台揣測

有台媒稱是美環保署長海軍總指揮

《聯合報》報道，台灣近日政壇盛傳美國官員要突襲訪問台灣，昨傍晚一架美國海軍灣流5的行政專機降落松山機場，代表這項傳聞即將成真。這架專機十分低調，直到抵達台灣前才打開識別信號，這架飛機與之前訪台的美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）搭乘的飛機同款。該報稱傳機上搭載訪台者除美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），另有美國海軍亞太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman），環保署並未證實。

台灣三立電視台報道稱是美國中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）率團訪台。不過台外交部迅速發布新聞稿表示，相關報道屬於不實傳言，美CIA局長並沒有來訪的安排。

台外交部稱CIA訪台屬謠言

《紐約時報》上周四（19日）曾報道，惠勒將率團在下月5日當周訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與兒童健康。據悉惠勒去年12月應台灣政府邀請，訪問行程遭疫情打亂，如今才有機會成行，雙方還在討論行程細節。

中國外交部發言人趙立堅20日對此表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫的、明確的，並稱「中方將根據形勢發展作出正當必要反應」。