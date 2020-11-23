台秋鬥工運遊行 反毒豬反雙標反黨國 國民黨民眾黨首次「組隊」 主辦方稱5萬人出席

台媒：上一次遊行僅200多人

中央社、《聯合報》等報道，遊行隊伍從凱達格蘭大道起步，沿路經立法院、行政院等地，以民進黨部為終點。隊伍分為3大隊，分別為食品安全與勞工、環保與教育、土地及言論自由。前兩年的秋鬥因主辦方內部分歧未能發起遊行。上一次秋鬥遊行是2017年，據《中國時報》報道，當時有200多人參加遊行。

播《你好毒》諷刺蘇貞昌促下台

「秋鬥」發言人李建誠表示，遊行除要求總統蔡英文撤回開放含萊克多巴胺（即瘦肉精）美國豬肉進口的行政命令，近期民進黨政府諸多作為引發爭議、民怨高漲，也將訴求行政院長蘇貞昌下台負責。遊行中有民眾高舉蘇貞昌照片，並播放香港歌手張學友的歌曲《你好毒》，諷刺蘇「賣台、吃毒胺（瘦肉精）」，並批評民進黨政府罔顧民眾利益。

有民眾向民進黨大樓扔雞蛋

來自南部雲林縣的豬農蔡德福載着3隻豬隨車參與遊行，呼籲民眾支持台灣豬。蔡德福表示，帶3隻小豬是呼應蔡英文總統選舉提出的「小額募款」，希望蔡英文記得她說過會跟豬農站在一起、會跟老百姓協商、顧及老百姓健康等話。當遊行隊伍到達民進黨部時，有民眾向民進黨大樓扔雞蛋。

台網媒新頭殼「Newtalk」報道指，昨天是國民黨、民眾黨首度組隊參與原為工運活動的秋鬥，前總統馬英九、國民黨前主席朱立倫、吳敦義、現主席江啟臣等政治人物到場。

台灣前總統馬英九致辭表示，食品安全攸關民眾健康，直斥蔡英文政府不顧豬農生計，強行開放「萊豬」，是「一黨專政、一人獨裁」。馬英九說，全世界有160國禁用萊克多巴胺，為什麼非要台灣人吃萊豬？

回應釘牌 民進黨：應尊重NCC決定

《聯合報》援引民進黨回應稱，民進黨一貫尊重人民參與集會遊行的權利，傾聽民眾意見，並願盡最大努力促成朝野理性對話，期盼國民黨等在野黨回歸國會理性討論，讓攸關人民權益與台灣對外經貿發展重大的相關政策得以在國會獲得充分討論。

針對「反萊豬」訴求，民進黨強調立場始終一致，依照國際標準，守護民眾健康，保障台灣畜牧產業，表示支持立法院審查行政命令，且行政院長蘇貞昌有向國會作專案報告並接受朝野立委的質詢監督。

對於現場有不少民眾反對中天電視台日前被釘牌一事，民進黨表示，朝野政黨應對國家通訊傳播委員會（NCC）的決定予以尊重，不應政治干預、甚至透過媒體公器攻訐NCC委員及鑑定人之專業意見。

蔡英文今年8月28日宣布從明年1月1日起開放含瘦肉精美國豬肉和牛肉的進口，具體為訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口，引發民眾反彈。

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