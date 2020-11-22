滬3人確診 封浦東醫院4000人隔離 專家：非新一波疫情 屬個別病例

丈夫為機場貨運安檢員 妻任醫院護工

上海市本土病例的丈夫吳×為浦東機場UPS上海國際轉運中心西區貨運站安檢員，妻子為浦東醫院護工。兩人自19日和20日接連出現疫情相關症狀入院並確診。新華社報道，上海市已追踪到兩人在滬的密切接觸者86人（其中家屬6人），並全部完成首次核酸採樣，結果均為陰性；當局已對兩人工作的地點進行檢測和消毒，又對包括浦東醫院4015名員工、患者及陪護人員在內的8120人進行核酸採樣，截至昨晨8時30分，7921件樣本送檢，4468件完成核酸檢測，結果均為陰性。目前兩確診者已送往上海市定點醫院公共衛生臨牀中心隔離治療。昨日深夜，上海再公布一宗本土確診個案，感染者為吳×在機場貨運站的同事。

逾8000人檢測 暫過半陰性

澎湃新聞引述上海新冠肺炎臨牀救治專家組組長張文宏稱，新出現的病例與兩周前浦東機場物流相關病例，並無交叉點，但與浦東機場物流相關人員有關聯；因此認為這次個案不是新一波疫情，應定義為兩個散發病例。他表示在當前全球疫情蔓延的形勢下，不保證不會再出現散發的輸入與物流相關的病例，即便內地其他城市有個別的散發病例也不奇怪。

天津日前公布6宗確診，其中確診者楊×在11月6至7日曾赴江蘇省蘇州。官方「蘇州健康」微信公號稱，截至昨日中午，已排查追蹤相關人員127人，其中蘇州95人已落實協查及醫學管控，並完成採樣，35人陰性，另60人樣本尚在檢測；在外市32人均已發函協查。

內蒙增2確診 滿洲里市火車站封停

內蒙古衛健委昨公布，新增本土新冠肺炎確診病例2例，均為呼倫貝爾滿洲里市確診病例。目前針對此二人密切接觸者的流行病學調查及篩查排查工作已經展開。當地已對滿洲里火車站進行封停，並張貼告示，要求購票乘客辦理退票業務。

（抗疫新階段）