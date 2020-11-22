駐京周記：渴望美好生活 人民充滿焦慮

姑姑的遭遇和過去兩年爆煲的P2P（網絡借貸平台）苦主上當受騙如出一轍。記者在仔細看完所謂股權交易合同，以及對方承諾的利息，深知這筆錢恐怕已有去無回。為防老人再次上當，便指出投資合同中有關息比等多個隱藏的問題。姑姑聽得雲裏霧裏，只是為兒子結婚用錢着急。因為當地結婚花費至少也要近百萬人民幣。

農村家庭嫁女脫貧夢

其實高學歷高收入人群對結婚花費並沒有太多的要求，而被認為生活在底層的農村家庭，類似情况最為普遍。一個朋友稱，這是因為農民寄希望於就此「脫貧」。許多報道也說，農村家庭多子女，有人也藉嫁女來為兒子積攢一些結婚費用和自身養老的家底，因此也逐步抬高了結婚門檻。

夢想暴富催生「改變命運」產業鏈

過去20年，是內地創富神話期。太多暴富者出現，令普通民眾誤認為社會富足遍地機會。但對於無能力改變自身狀况卻又夢想一夜暴富的人而言，投資P2P或團購名媛等方式被當成了一種捷徑。當需求者形成了市場規模，教導如何收割P2P或如何通過PUA（搭訕藝術）方式改變命運的產業鏈，便會就此出現。其實對任何一個國家而言，投機或掠奪行為普遍存在，且不擇手段時，那便是社會禮崩樂壞的開始。

所以說，中共在十九大時提出，要解決人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，也是未來的主要任務了。

明報記者鄭海龍