商務部：APEC將建高標準亞太自貿區

楊正偉：十四五將為APEC願景作貢獻

新華社報道，今次會議宣布達成1994年APEC印尼峰會提出的「茂物目標」，楊正偉稱，在此期間中國平均關稅水平從23.6%下降至7.5%，服務貿易開放程度顯著提高，外資准入門檻不斷降低，還提供進博會等促進貿易的國際公共產品。

楊正偉表示，代替今年年底到期的「茂物目標」的「布特拉加亞願景」，將為亞太經濟增長提供新動能。他說，在貿易投資方面，APEC將構建自由、開放、公平的貿易和投資環境，繼續支持多邊貿易體制，推進區域經濟一體化，促成全面和高標準亞太自貿區；APEC將推動數碼經濟新業態新模式發展；APEC還將致力於促進中小企業、婦女參與經濟，讓經濟發展更具可持續性和韌性。

楊正偉指出，中國的「十四五」規劃建議提出，中國將實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面，這必將為實施新願景做出積極貢獻。