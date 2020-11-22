路透：美擬再將4中企列與解放軍有關

報道未有提及4間企業的名稱，白宮亦尚未置評。這將使被列入黑名單的中國企業數量增至35家，其中包括三大電訊商中電信（0728）、中聯通（0762）、中移動（0941）的母公司，以及中海外（0688）母企中國建築集團，另外還有華為、海康威視等巨頭。早前的禁令表明，明年1月11日起美國資金不能再增加投資在這些企業，已投資的亦要在明年11月11日前沽清，若以後名單再有增加，則美國投資者要在公布後60天內出售股份。

專家：拜登立場未明 禁令影響有限

路透社引述專家表示，特朗普的禁令不太可能對這些公司造成嚴重打擊，因該指令所涉範圍有限，即將上任的新總統拜登政府的立場存在不確定性，以及美國基金所持這些公司的股份已經很少。

中國外交部發言人汪文斌早前回應稱，中國的政策是「軍民融合」，美國政府出於政治動機，惡意污衊抹黑中國的軍民融合發展政策，濫用國家力量，無理打壓中方的企業，嚴重違背市場競爭原則和國際經貿規則，嚴重干擾中美之間正常經貿投資合作，嚴重損害中國企業及包括美國在內各國投資者利益。