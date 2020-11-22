習近平G20倡建全球健康碼

為期兩日的峰會將聚焦防疫和貧國債務問題，新華視點消息，習近平指出，新冠疫情突顯了全球治理存在的短板。敦促成員應遵循共商共建共享原則，堅持多邊主義，堅持開放包容，堅持互利合作，堅持與時俱進。「二十國集團應該在這方面發揮更大引領作用」。他表示，各國要加強政策、標準對接，搭建「快捷通道」。中方提出建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。

稱將履行讓疫苗成公共產品承諾

習近平表示，當前最緊迫的任務是加強全球公共衛生體系，防控新冠疫情和其他傳染性疾病。要加強世衛組織作用，推進全球疾病大流行防範應對，「紥牢維護人類健康安全的籬笆，構建人類衛生健康共同體」。強調中國積極支持並參與新冠肺炎疫苗國際合作，已經加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，願同各國在開展疫苗研發、生產、分配等各環節加強合作。「我們將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品」。

另外，習近平提到各國對數據安全、數字鴻溝、個人隱私、道德倫理等的關切，表示要秉持以人為中心、基於事實的政策導向，鼓勵創新，建立互信，支持聯合國就此發揮領導作用，攜手打造開放、公平、公正、非歧視的數字發展環境。「前不久，中方提出了《全球數據安全倡議》。我們願以此為基礎，同各方探討並制定全球數字治理規則」。