台美首經濟對話 確立半導體合作 未來5年輪流召開 台外交部：不受政黨輪替影響

由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主辦的「台美經濟繁榮伙伴對話」，當日上午8時在華盛頓開幕，美國國務院主管經濟事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach），與台灣經濟部次長陳正祺分別率團出席，台灣經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中等官員則在台北透過視像同步參與討論。

另討論5G安全供應鏈等議題

中央社報道，會中AIT及TECRO簽署了一份為期5年，並可再延長5年的備忘錄，作為未來輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，促進雙方進行更深化及廣泛的經濟合作。雙方接續就科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查及全球健康安全議題進行討論。

台灣外交部昨日（21日）舉行記者會宣布對話成果，表示台美在確保安全、多元的供應鏈，以及通訊網絡安全和透明化的基礎建設發展上有共同利益，將有助於彼此邁向更包容、更繁榮的世界。在供應鏈上，雙方均認為台灣在高科技硬件製造方面具競爭優勢，且美國在全球高科技產業扮演領導角色。基於半導體產業將為雙方經濟帶動重大且長期的利益，雙方確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目，也會致力於醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈的合作。

美國務院：有助增強美台經濟關係

美國國務院會後發新聞稿稱，未來對話將有助增強美台經濟關係，擴大雙邊社會對民主的尊重，並強化雙方對自由市場、創業精神與自由的承諾。台灣外交部長吳釗燮強調，台美經濟繁榮伙伴對話是台美就經濟最高層級的對話機制，預計每年召開，不會因美國政黨輪替而有所影響。

台灣總統蔡英文昨在facebook發文，感謝台美雙方參與人士的努力，讓雙邊合作關係不斷深化，台美的全球伙伴關係再次提升，未來會持續努力，創造台美合作的雙贏發展。

朱立倫斥大內宣 談FTA機率低

大陸官方尚未就對話會作出回應。國民黨前主席朱立倫昨日表示，台美關係有進展是好事，但台美經濟會談很久了，現在只是簽署備忘錄，以美國目前戰略目標來說要談自由貿易協議（FTA）機率其實很低，主導的美國貿易代表辦公室（USTR）跟國務院態度也不同，批評民進黨「做大內宣只有政治效果」。他還反問，民進黨當局是否有辦法讓台灣加入跨太平洋伙伴全面及進步協定（CPTPP）。

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