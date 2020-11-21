重慶當舖老闆轉發微信 「煽動顛覆」罪成囚20年

包括道義抗爭暴力革命錄音

維權網報道，54歲的李懷慶（圖）是重慶市當地人，被捕前為重慶富華典當公司的老闆。2018年1月31日，重慶市警方突以「涉黑」罪名刑拘李懷慶。同年2月其名下公司、妻子包艷以及胞姊資產、帳戶均被重慶警方凍結。檢察院之後於同年4月將李懷慶罪名更換為涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」。指控他於2017年10月至2018年1月期間，加入名為「環球實報」等微信群組，並7度在微信包括轉發「紅四方面軍在四川殺人百萬」文章，甚至轉發提及「道義抗爭」、「暴力革命」的錄音，涉嫌「以造謠、誹謗等方式煽動顛覆國家政權」。

重慶市第一中院於今年6月8日開庭審理該案，但未當庭宣判。昨日（20日）宣判後，包艷獲安排與丈夫會面，包稱判決相當荒唐，將就判決結果向上級法院進行上訴。

報道稱，曾為軍人的李懷慶「急公好義」。長期關注和資助弱勢群體，多年資助大涼山區貧困兒童及家境困難的昔日戰友，參與救助塵肺病工友的活動，並為此先後捐款近30萬元人民幣。