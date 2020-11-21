天津6宗確診 濱海新區全區驗核酸 封鎖小區醫院 幼稚園中小學停課

小區早前曾驗出3「隱形」個案

居住在瞰海軒小區19號樓的一名楊姓男子，早前到泰達醫院求醫，周四（19日）被確診。小區居民在進行核酸檢測後，又發現該男子父母及在同樓工作的申姓花王檢測呈陽性。不過官方未公布4名確診者的感染源。此前11月8日天津新增一宗確診病例，打破該市113天無新增本地確診紀錄。根據市衛建委信息，自11月9日至18日，天津市共新增無病狀感染者4宗，以及確診和轉確診病例兩宗。其中3宗無症狀感染者和一宗確診病例與19日發現的確診者居住在同一小區。

另外，濱海新區海得潤滋酒店一名52歲男員工，昨日確診。他是東麗鑫匯洋冷凍庫檢測陽性牙帶魚暴露者的密切接觸者。

中新社引述天津市衛生健康委副主任、市疾病預防控制中心主任顧清昨晚稱，瞰海軒小區已發現5宗本土確診和3宗本土無症狀感染者。瞰海軒小區調整為高風險地區，近1900名居民中，除檢陽性感染者送院外，其餘人員均被集中隔離觀察。央視引述市衛健委疾控處處長韓金艷稱，暫未發現本次確診病例和此前同小區確診病例有共同居住史和接觸史。當局會對病例的病毒樣本進行全基因檢測，以揭示其中關聯情况。

確診男子曾接觸冷凍食品工人

目前資料顯示，本次疫情中，楊曾接觸過從事冷凍食品工作的人員。此外，楊的幼女雖檢測呈陰性，但其就讀的幼稚園環境樣本則檢出陽性。市衛健委宣布，泰達醫院患者全部實施單間隔離治療，相關人員集中隔離。涉疫幼稚園亦全部封閉管控，全部教職員工、幼兒及陪護家長實施集中隔離。涉疫小區住戶日常活動公共場所全部停業，小區住戶和所涉單位全部進行醫學觀察和進行核酸檢測，涉及幼稚園、中小學全部停課。

新華社稱，濱海新區將在今日（21日）開始啟動全區人員核酸檢測，計劃需時2至3日。濱海新區常駐人口約300萬。濱海新區政府微信公號「濱海發布」稱，已進入戰時狀態和啟動應急機制。

除天津外，上海浦東新區衛健委報告昨晚通報兩例本土確診個案。

（抗疫新階段）