北京聞風：「峰會周」中國力撐開放和多邊 ／文：鍾鳴九

密集發聲 闡釋新發展格局

習近平在APEC工商領導人對話會上發表演講時，着重介紹中國圍繞新發展格局將採取的「擴大內需」「科技創新」和「激發市場活力」等措施，同時強調在新發展格局下，中國將為世界各國「創造更多需求」「共用發展機遇」和「實現互利共贏」。

五中全會後，習近平已多次在不同場合就「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」作出闡釋。北京專家表示，在外部不確定性上升的大環境下，中國就自身發展路徑作出明確說明，一方面向世界貢獻了確定性，另一方面有助於穩定各國對華預期。

根據此前預測，到2035年，中國的中產人群將從目前的4億增至8億。另有預測表示，2020年中國將是G20中唯一能夠實現1.8%正增長的國家。分析人士指出，這意味中國將擁有全球最大規模高品質消費群體，繼而支撐世界經濟的疫後復蘇和長遠發展。

習近平在APEC工商領導人對話會上的主旨演講中特別強調，「我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求『脫鈎』或是搞封閉排他的『小圈子』。」分析人士稱，這可以看作是中國最高層對外釋放了明確信號——中國不會因RCEP的簽訂而對外「脫鈎』」。

分析：習釋放「無意築牆」信號

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅向筆者稱，疫情的衝擊主要體現在全球本土化（glocalization）和全球區域化（glo-regionalism）的趨勢上。在此情况下，全球一體化將變得愈來愈難。「因此，不管是歐盟，還是RCEP(區域全面經濟伙伴關係協定)，它們之間的關係變得尤為關鍵——是相互築牆，還是互聯互通？中國主張不搞小圈子，就是提倡開放的、互聯互通的區域主義。」

值得注意的是，此次金磚國家領導人會晤發表的莫斯科宣言中，與會領導人一致認為應重振和改革包括聯合國、世貿組織等在內的多邊體系。據悉，世貿組織改革提案亦將成為本周末舉行的G20峰會議程中的重要部分。後疫情時代，世界各國如何促進、利用和改善多邊體系，「峰會周」為此提供了機會，值得持續關注。

文：鍾鳴九