台美經濟對話華府舉行 開幕式簽署備忘錄

《聯合報》報道，駐美國台北經濟文化代表處新聞稿稱，在對話開幕式中，駐美代表處蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署一項備忘錄，為持續進行「台美經濟繁榮伙伴對話」以建立更深化與更全面性的經濟合作關係奠定基礎。後續雙方就全球健康安全、科學與科技、供應鏈重組、投資審查、基礎建設及能源、5G等議題進行討論。

美環保局長下月率團訪台

另外，蕭美琴周五(19日)證實惠勒將訪台的消息。《紐約時報》和中央社報道，惠勒預計在12月5日起訪台3天，團員約有10人，發言人稱，惠勒應邀赴台就「拯救我們的海洋」倡議與海洋垃圾、空氣質素、兒童健康等議題推展合作。

美國前總統奧巴馬執政時期的環保局長麥卡錫（Gina McCarthy）2014年也曾訪台。惠勒將是繼美國衛生部長阿扎（Alex Azar）、克拉奇後，4個月內訪台的第三位美國內閣高官。