吉湘黔滇書記屆齡退休 4省長順位接替

【明報專訊】內地官方昨日同時宣布4省份「一把手」新人選，吉林省委書記巴音朝魯、湖南省委書記杜家毫、貴州省委書記孫志剛、雲南省委書記陳豪均屆齡退休，並分別由同省省長景俊海、許達哲、諶貽琴、阮成發順位接替。此番履新之後，諶貽琴成為現任省級黨委書記之中唯一一名女性及唯一一名少數民族幹部。今年8名新上任的省級黨委書記中，有6人由本省政府長官順位升任。
4個新「一把手」中最年輕的景俊海，也是目前省級黨委書記中唯一的中共十九屆候補中委。1992年他由教師轉入仕途，2008年升任陝西副省長，2012年至2015年擔任陝西省委常委、宣傳部長期間與時任省委書記、現中紀委書記趙樂際共事。景俊海在近5年快速晉升，先進京出任中宣部副部長，又在擔任北京市委副書記半年後於2017年到吉林。
4人中年紀最大的許達哲出身「軍工系」，曾是「天宮二號」太空實驗室副總指揮，2016年「空降」湖南前一直任職航天系統。另據《湖南日報》報道，國家電網公司董事長毛偉明擔任湖南省委副書記。
諶貽琴成首女性少數民族省委書記
白族的諶貽琴成為1949年以來首名女性少數民族省委書記及第四名女省委書記，恰逢蒙古族的巴音朝魯卸任，她也成為目前唯一少數民族省委書記。一直在家鄉貴州工作的諶貽琴，還是現任唯一一名本省籍貫省委書記。她曾與全國人大委員長栗戰書、公安部長趙克志、重慶書記陳敏爾3名中央政治局委員在貴州省委常共事。
阮成發在2016年調往雲南前，一直在家鄉湖北任職，他主政武漢期間，因大興市政建設，被網民以諧音戲稱為「滿城挖」。
公開資料顯示，65歲的巴音朝魯和杜家毫剛好達到正部級官員退休年齡，66歲的孫志剛和陳豪則已「超齡服役」一年多。