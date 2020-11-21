吉湘黔滇書記屆齡退休 4省長順位接替

4個新「一把手」中最年輕的景俊海，也是目前省級黨委書記中唯一的中共十九屆候補中委。1992年他由教師轉入仕途，2008年升任陝西副省長，2012年至2015年擔任陝西省委常委、宣傳部長期間與時任省委書記、現中紀委書記趙樂際共事。景俊海在近5年快速晉升，先進京出任中宣部副部長，又在擔任北京市委副書記半年後於2017年到吉林。

4人中年紀最大的許達哲出身「軍工系」，曾是「天宮二號」太空實驗室副總指揮，2016年「空降」湖南前一直任職航天系統。另據《湖南日報》報道，國家電網公司董事長毛偉明擔任湖南省委副書記。

諶貽琴成首女性少數民族省委書記

白族的諶貽琴成為1949年以來首名女性少數民族省委書記及第四名女省委書記，恰逢蒙古族的巴音朝魯卸任，她也成為目前唯一少數民族省委書記。一直在家鄉貴州工作的諶貽琴，還是現任唯一一名本省籍貫省委書記。她曾與全國人大委員長栗戰書、公安部長趙克志、重慶書記陳敏爾3名中央政治局委員在貴州省委常共事。

阮成發在2016年調往雲南前，一直在家鄉湖北任職，他主政武漢期間，因大興市政建設，被網民以諧音戲稱為「滿城挖」。

公開資料顯示，65歲的巴音朝魯和杜家毫剛好達到正部級官員退休年齡，66歲的孫志剛和陳豪則已「超齡服役」一年多。