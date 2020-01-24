習：中國積極考慮加入CPTPP 視像出席APEC會議 與特朗普「同場」

新華社報道，習近平在會上表示，世界經濟如太平洋匯聚千流、連通四海，當前世界和亞太正在經歷深刻變革，今年亞太經合組織的一項重要任務是開啟2020年後的合作願景，各國達成了共建亞太共同體的目標，應該以此為新起點，開啟亞太合作新階段，共同構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。

習促構建亞太命運共同體

習近平指出，亞太地區要繼續領風氣之先，堅決維護和平穩定，堅定捍衛多邊主義，堅持構建開放型世界經濟，毫不動搖支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，促進自由開放的貿易和投資，引導經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。中方歡迎區域全面經濟伙伴關係協定完成簽署，將積極考慮加入跨太平洋伙伴全面進步協定。

CPTPP原稱跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定（TPP），最初由亞太經濟合作會議成員發起，從2002年開始醞釀的一組多邊關係的自由貿易協定，旨在促進亞太區貿易自由化。2017年特朗普簽署行政命令退出TPP，同年TPP改組為CPTPP。2018年3月8日，日本、加拿大、澳洲、新西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、文萊、墨西哥、智利及秘魯11國在智利簽署該協定。

路透社報道，日本明年將擔任CPTPP輪值主席國，日本首相菅義偉在亞太經濟合作組織（APEC）首腦峰會的錄製視像講話中表示，「日本希望早日核准《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）的同時，能够穩步執行並擴大CPTPP自由貿易區」。據悉，中國和英國都是CPTPP的潛在爭取對象。

G20峰會今明兩天線上舉行

此外，二十國集團（G20）領導人第十五次峰會將於今日（21日）至明日（22日）以視像方式舉行，習近平及俄羅斯總統普京、德國總理默克爾、印度總理莫迪等主要G20成員國的領導人都確認參加此次峰會，並將發表講話。暫未知特朗普是否出席。去年G20領導人齊聚日本大阪，以「習特會」談論貿易戰為焦點，今年料應對新冠病毒疫情將是主要議題之一。

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