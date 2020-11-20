僱主藉疫削薪裁員 京公布案例保勞權

《新京報》報道，根據北京人社局發布內容，某科技公司從事網絡銷售的劉姓員工今年2月開始居家辦公，公司後以「業務不飽和、居家辦公無法記錄考勤」為由，決定將包括該名員工在內等網絡銷售部門職員的基本月薪降至北京市最低工資2200元人民幣。

稱無紀錄 居家工作被減薪

劉認為自己居家辦公反而更忙，甚至假日都需工作。經多次向公司人力部門反映無效，他向勞動人事爭議仲裁委提出仲裁，要求支付工資差額，最終獲得仲裁委裁決支持。

人社局稱，涉事公司因應疫情安排劉通過電話、網絡等方式在家辦公，應當視為其正常出勤上班。雖然劉可能因業務減少而業績表現下降，但在未經協商一致的情况下，公司單方面降低其基本工資缺乏依據，應予補發。

另一個案，一家主營智能貨櫃業務、主要在寫字樓作銷售的公司受疫情衝擊，業績幾近停擺。該公司以「客觀情况發生重大變化致使勞動合同無法履行，（與員工）雙方未能就變更勞動合同內容達成一致」，向員工鄧×發出《解除勞動關係通知書》。

鄧提出仲裁申請，要求公司支付違法解除勞動合同賠償金。經仲裁委釋明，鄧同意將「違法解除勞動合同賠償金」變更為解除勞動合同經濟補償和未提前30日書面通知解除勞動合同的額外一個月工資。

當局促依法裁員付足補償

人社局解釋，新冠疫情屬於「不能預測」，企業機構雖不能以此為由逃避社會責任、中止勞動合同的履行，但受影響導致生產經營嚴重困難，若經採取各種措施穩定工作崗位但仍需裁減人員的，可依據《勞動合同法》第四十條第三項規定，依法與勞動者解除勞動合同。如雙方未能就變更勞動合同協商一致，企業依規解除勞動合同時，應及時足額向勞動者支付經濟補償。同時，企業應對經營困難承擔證明責任，不得濫用解除權。