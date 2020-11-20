加列華網絡犯罪威脅 北京斥荒謬

路透社報道，加拿大在野黨周三敦促總理杜魯多的自由黨政府對中國更為強硬，包括正式禁止在加使用華為5G技術。在保守黨的推動下，各反對黨通過了一項不具有約束力的動議，稱中國是加拿大利益和價值觀的一個威脅，並敦促政府起草一項計劃，「對抗中國在加拿大日益增長的海外業務」。

在野黨促禁華為5G

對此，中國駐加大使館發言人周三回應稱，中方嚴重關切和堅決反對加國眾院動議，並敦促加拿大一些政客立即停止污衊抹黑中國、在涉華議題上搞政治操弄的錯誤行徑。該發言人指出，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展與其他國家的關係，從不也沒有興趣干涉別國內政，同時中方也絕不接受任何對中國的無端指摘。發言人稱，華為是一家自主發展的中國民營企業，有良好的安全紀錄，在加開展業務多年，為加國經濟社會發展作出積極貢獻，希望加方為其提供公平公正和非歧視的營商環境。

趙立堅昨日也表示，中國在網絡安全、華為5G相關問題上的立場是一貫的、明確的，中國是網絡安全的堅定維護者，也是黑客攻擊的最大受害國之一，中方一貫堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊行為。