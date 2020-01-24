商務部：支持香港入RCEP

中國學者：加快台經濟邊緣化

由於台灣未加入RCEP，中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華接受香港中評社專訪時稱，RCEP採區域累積的原產地規則，即根據各成員要素禀賦，將生產鏈的各階段按比較優勢法則在區域投資布局，更鼓勵企業自區域內採購，這將使RCEP區域內企業轉向區域內採購以替代台灣的產品，從而加快台灣經濟邊緣化。

張冠華稱，對RCEP成員國出口佔台灣總出口近60%，投資佔近65%。未來台灣石化、機械、紡織、鋼鐵等產業，出口到RCEP成員國需繳納5%至15%不等的關稅，與RCEP性質相同的成員相比，台灣競爭力明顯下降。張冠華又稱，RCEP不僅降低成員國關稅，下一步在產品規則、海關程序，快速檢驗檢疫、技術標準等方面統一或更便利，非關稅壁壘大幅減少，因此台灣其他產業預計也會受到較大的影響。