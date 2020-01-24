APEC工商對話 習：中國不搞小圈子 稱凡願與華合作國家地區 會積極展合作

新華社報道，習近平在主旨為「構建新發展格局 實現互利共贏」的演講中表示，中國抗疫取得重大戰略成果，經濟發展穩中向好、長期向好的基本面沒有變，將積極構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環互相促進的新發展格局。他強調，中國也早已與世界經濟和國際體系深度融合。「我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求『脫鈎』或是搞封閉排他的『小圈子』。我們構建新發展格局，絕不是封閉的國內單循環，而是開放的、相互促進的國內國際雙循環」。

再提雙循環：不謀求脫鈎

習近平指出，在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求，開放的大門也將進一步敞開。他承諾中國將繼續推動貿易和投資自由便利，與更多國家商簽高標準自由貿易協定，積極參與多雙邊區域投資貿易合作機制，打造更高水平的開放型經濟，和市場化、法治化、國際化營商環境。他表示，中國的對外合作將不斷深化，更加有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，「凡是願同中國合作的國家、地區、企業，我們都會積極開展合作」。

學者：明確中國「怎麼辦」「怎麼幹」

中新社引述中國現代國際關系研究院研究員陳鳳英表示，這些舉措表明，在外部不確定性上升的背景下，中國的「怎麼辦」與「怎麼幹」都是明確的，「這既是向世界貢獻確定性的一種獨特路徑，又有助穩定各方對華預期」。

本周一（16日）結束的APEC部長會議制定了亞太經合組織2020年後合作願景。習近平表示，願景為未來一個時期亞太經濟合作提供了重要指引，各國要深化命運共同體意識，持續推進區域經濟一體化，加快創新發展步伐，把願景一步步轉變為現實，造福亞太人民。

商務部代表：兩路徑已成形

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文昨日亦在會上強調，中國將與APEC各經濟體一道，推動亞太自貿區從願景變為現實。王受文說，現在「全面與進步跨太平洋伙伴關係協定」（CPTPP）已經生效兩年，區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）也於日前正式簽署，亞太自貿區建設的兩條路徑已經成形。

王受文還提到，疫情之下數字經濟在促進社會穩定、增加商業韌性方面的優勢更加突顯。中國政府已經公布了支持新業態新模式健康發展措施，將與APEC各經濟體一道，縮小區域數字鴻溝，反對濫用國家力量打壓科技企業，堅定各方對數字經濟發展的信心，打造亞太經濟新的增長點。

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