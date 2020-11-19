流失英國25載 68文物返華

器物橫跨春秋戰國至清代

據澎湃新聞報道，68件文物中，暫定二級文物3組13件、三級文物30件、一般文物25件，包括瓷器、陶器、石器、銅器等，介乎春秋戰國至清代，地域分佈江西、安徽、福建、河南、陝西、河北、貴州等。文物器型豐富，唐三彩七星盤、宋代青白瓷、元明石雕馬、一組四件元末明初青瓷梅瓶等，均具有重要歷史、藝術和科學價值。另外，本次回歸文物中宋代青白瓷數量較多，估計來自江西景德鎮窯、金溪窯，安徽繁昌窯等，反映宋代青白瓷生產技術的普及與傳播，也反映當時社會的經濟發展。

1995年2月，英國警方向中國駐英使館通報，在偵破一宗國際文物犯罪案件過程中發現疑似中國文物，初步鑑定為中國禁止出境文物。其後，外交部、公安部、司法部、國務院港澳辦、最高人民檢察院、文物局等組成工作小組，通過執法合作、民事訴訟、談判等方式展開追索，至上月底文物運抵北京。