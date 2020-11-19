冷戰學者講座遭腰斬 左派斥否定抗美援朝

首都師大主辦 斥惡意舉報

首都師範大學歷史學院本月5日主辦「沈志華：蘇聯社會主義模式的建立與終結」講座，並在內地網站嗶哩嗶哩（Bilibili）線上直播。講座在直播一小時後被Bilibili中斷。主辦方微博帳號「首師大世界史」事後發聲明，指「本次講座因遭惡意舉報中途被迫轉移騰訊會議」，嚴重干擾正常學術交流，保留追責權利。該帳號隨後表示「出於多方考慮，本次講座視頻暫不上架」。

美國之音引述沈志華稱對舉報事件「一笑置之」，稱「現在中國網民不就是，呵，什麼說法都有唄，他就是聽着不高興就給你舉報唄」。內地「毛左」政經評論網站「烏有之鄉」上周一（9日）發布署名「歷史學者張興德」撰寫的文章〈就「11月5日請沈志華講四史的報告」事件致首都師範大學黨委一封公開信〉，指沈志華的演講「有意無意地在客觀上起到了反對前不久全國全民紀念志願軍出國抗美援朝70周年活動、否定習近平在這期間兩次講話精神、否定抗美援朝的正義性、正確性、正當性」。文章還說，這次講座「是一起（項）嚴肅地政治錯誤行動，為此，筆者呼籲主辦方首都師範大學黨委對此應該進行調查處理」。

沈志華：被攻擊見怪不怪

公開信還稱，「我們不能麻木不仁，要清除其在史學界的負面影響。我們同沈志華的辯論應該持久地堅持下去，並且要從學理、邏輯、史料、事實等學術層面對其假借學術之名的錯誤理論。」「張興德」過往曾發布數十篇批判沈志華的文章。沈志華回應稱，他不了解公開信內容，對於該網站多年來對他的攻擊已見怪不怪，並不在意。