台F-16停飛檢查 蔡促查事故原因

中央社報道，台軍上校蔣正志所駕駛F-16戰機，前晚執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯。台行政院國家搜救指揮中心昨日稱，海空搜救共出動8架次搜救機、4艘次海軍艦及9艘次海巡署艦艇，迄昨日無發現。經過近24小時搜救，台空軍第五戰術混合聯隊昨表示，海面上有疑似油漬，但仍待確認。

失聯機師未尋回 涉事海面疑現油漬

蔡英文昨上午出席公開活動時表示，台國防部、海巡署、空勤總隊都徹夜不休、全力搜救，但是尚未尋獲機師蔣正志，所有單位都持續搜救。蔡英文說，台灣空軍已經將F-16戰機全面停飛進行檢查，她也要求必須徹查事故原因，該負責就負責、該檢討就檢討。她也要求國防部，國防戰備不能有任何絲毫鬆懈，確保台灣安全無虞。

軍事新聞通訊社報道，台防長嚴德發昨前往花蓮空軍第五聯隊聽取專案報告，掌握當前搜救狀况，指示相關單位成立飛安調查小組，調查失事原因，要求空軍F-16戰機全面執行「天安一號」特檢，加強飛安檢查。嚴德發還前往探視蔣正志家屬，強調「國軍不放棄任何希望，全力搜救」，並要求單位好好照顧家屬，提供必要協助。

F-16戰機是由通用動力公司（現洛克希德·馬丁）研製的單引摰戰機，可執行多重任務，配備有內建的M61火神式機炮，可裝備空對空導彈。1992年，台灣向美國採購150架F-16戰機，1997年首批F-16戰機抵台後，在空軍服役超過20年，目前已有7架F-16失事（見另表）。

台媒：解放軍機昨晨兩進台空域

另據《自由時報》，在台軍宣布F-16停飛的同日，解放軍軍機昨晨7時許兩度進入台灣西南空域。台副防長張哲平在立法院表示，F-16戰機停飛期間，飛行警戒任務由台南、台中「經國號」戰機聯隊接替。