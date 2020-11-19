違規嚴重管理失效 中天新聞釘牌 下月11日「關台」 中天：言論自由最黑暗一天

依據該決議，中天新聞電視台將於下月11日變相「關台」。台灣《衛星廣播電視法》規定，電視執照每6年須換一次，屆期電視台要向NCC申請審查。中天新聞台近年屢因不實及違規報道遭到投訴及處罰，NCC從上月27日起對其召開續牌聽證會。

NCC：蔡衍明控制新聞製作

962宗投訴佔全體三成

中央社報道，NCC主委陳耀祥昨宣布，經過委員評分以及充分討論，7名委員7比0一致否決續牌。NCC指出，中天新聞台自2018年到今年6月間，違規紀錄達25宗；民眾申訴案件在2016年大選期間高達1691宗，2019年多達962宗，佔全體申訴達三成；中天亦未履行2014年續牌後作出改善管理的承諾。同時，有證據顯示蔡衍明介入電視台運作，控制新聞製作、傳播。

中天昨發聲明稱，昨天宣告台灣「一言堂時代」到來。聲明提及今年5月台總統府密件遭黑客攻擊事件，稱當時有被泄文件顯示總統府要求NCC委員「配合處理中天」，而「NCC已達成政治任務」。總統府當時稱所謂泄露密件為偽造資料。

中天稱必提後續法律救濟程序

前述聲明稱，NCC此番裁決理由顯示其「忽略政治操控的因素，也昧於傳播理論和實務」，且未遵循正當法律程序。為新聞自由及全體員工的工作權，中天「必會提出後續法律救濟程序，奮戰到底」。

台灣行政院秘書長李孟諺稱，行政院對NCC本於專業、依法所做決議表示尊重，亦呼籲社會尊重NCC獨立行使職權。

勞動部：資遣員工前提先內部調動

對於「關台」後中天新聞員工的去留問題， NCC主委陳耀祥表示，勞動權益確實是最難處理的一塊，但電視台執照並非萬年執照，勞動權益會依法請勞動主管機關協助處理，亦會尊重中天公司內部或集團的處理方式。台勞動部昨稱，依照勞動基準法規定，僱主依法資遣員工的前提是先進行內部調動。據公開資料顯示，中天新聞台約有400名員工。

中天新聞台所屬的中天電視前身為港商于品海1994年創辦的傳訊電視，總部設在香港柴灣，其後經多次易主，至2002年被中國時報集團所購，更名為「中天電視股份有限公司」。2009年中天電視及整個中時集團成為旺旺中時媒體集團成員，近年播報立場被外界認為較為親中國大陸。

公開報道顯示，中天新聞近6年因違規報道遭罰共計新台幣1073萬元（約290萬港元），涉及違規原因包括違反事實查證原則、行銷過度損害觀眾視聽權益等。去年曾因以「洗版」形式報道國民黨前高雄市長韓國瑜新聞被罰及飽受批評。

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