長征月底攜嫦娥登月 為載人探月做前期數據蒐集

登月球表面採樣 再返地球

新華社引述國家航天局消息稱，長征五號遙五運載火箭於9月下旬，由遠望運輸船隊安全運抵海南文昌清瀾港。並從公路分段運送至文昌航天發射場。此後，火箭按照測試發射流程，陸續完成了總裝、測試等各項準備工作。昨日（17日）上午，活動發射平台駛出發射場垂直測試廠房，將長征五號遙五運載火箭安全轉運至發射場一號發射工位。在完成火箭功能檢查和聯合測試等工作並確認最終狀態後，火箭將加注推進劑，按程序在本月下旬擇機實施發射。

這次發射任務是長征五號系列運載火箭第二次應用發射，是中國探月工程三部曲的最後階段，搭載的嫦娥五號探測器將在月球表面完成採樣再返回地球，為未來載人登月作準備。此前，長征五號已成功發射中國首次火星探測任務天問一號探測器。

位置變化難對準 多軌發射增成功率

官媒報道稱，今次發射是中國至今最複雜、難度最大的航天任務之一。難點在於需進入地月轉移軌道，地球與月球位置一直變化，嫦娥五號要完成任務就必須把握住指定的三天時間。研究團隊採用多軌道發射方案，希望提高成功率。長征五號火箭總體副主任設計師李平岐表示，今次任務為了拓展發射窗口，盡量確保整個工程任務實施，每一條彈道可覆蓋10分鐘的一個窗口，就可通過這5條彈道實現50分鐘的發射窗口。國家航天局探月與航天工程中心副主任裴照宇稱，「探月工程規劃了『繞、落、回』三步走，嫦娥五號任務是第三步『回』的主任務，它是首次進行採樣返回任務，我們希望這次任務的成功，能夠為整個『繞落回』的規劃畫上一個圓滿的句號。」

中國探月工程副總設計師于登雲曾表示，嫦娥五號有望藉助這次發射實現中國航天四個「首次」，即首次在月球表面自動採樣，首次從月面起飛，首次在38萬公里以外的月球軌道上進行無人交會對接，首次帶着月壤以接近第二宇宙速度返回地球。