孟晚舟稱拘押濫用程序 關鍵證人拒出庭

【明報專訊】加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院周一恢復審理華為公司首席財務官孟晚舟引渡案。辯方指加拿大執法部門在拘押孟的過程濫用程序。加拿大邊境服務局（CBSA）人員麥克雷（Bryce McRae）繼續接受盤問，但該案關鍵證人、加拿大皇家騎警警官Ben Chang在尋求律師建議後拒出庭作證。
據加拿大通訊社報道，麥克雷接受孟晚舟代表律師盤問時，稱在拘捕孟晚舟的前一天，美國聯邦調查局（FBI）曾要求CBSA在行動當天派出主管到場，形容事件並不正常，但沒有記錄下來。
在拘捕孟晚舟當日上午，麥克雷曾在網上搜尋孟，亦做過她的犯罪紀錄調查。惟孟晚舟代表律師達克特（Mona Duckett）追問他從警方資訊中心獲得哪些資料，及被問及是否有人出示過拘捕令，以及另一CBSA人員柯克蘭（Scott Kirkland）曾否建議過快速認出孟晚舟後就將她移交皇家騎警（RCMP）時，麥克雷兩次表示「不記得」。
未完成入境加國手續便被捕
孟晚舟一方質疑加國當局濫用程序，轉機的孟晚舟抵達加拿大後，被CBSA查問3小時，一直未有完成入境審查手續，就被RCMP拘捕，並進入加拿大國境。達克特問麥克雷他有否建議中止入境審查時，對方也是回答「我不記得」。
路透社報道，該案另一名關鍵證人，加拿大皇家騎警警官Ben Chang在尋求律師建議後拒絕出庭作證。根據法庭文件，現已退休的Chang涉嫌將孟晚舟電子設備的詳細情况發送給FBI。Chang在提交給法庭的書面證辭中否認了這一指控。孟晚舟辯護律師對法庭表示，Chang拒絕作證「將讓人有點擔心」，並稱「他拒絕作證可能會造成一些後果」。