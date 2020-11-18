孟晚舟稱拘押濫用程序 關鍵證人拒出庭

據加拿大通訊社報道，麥克雷接受孟晚舟代表律師盤問時，稱在拘捕孟晚舟的前一天，美國聯邦調查局（FBI）曾要求CBSA在行動當天派出主管到場，形容事件並不正常，但沒有記錄下來。

在拘捕孟晚舟當日上午，麥克雷曾在網上搜尋孟，亦做過她的犯罪紀錄調查。惟孟晚舟代表律師達克特（Mona Duckett）追問他從警方資訊中心獲得哪些資料，及被問及是否有人出示過拘捕令，以及另一CBSA人員柯克蘭（Scott Kirkland）曾否建議過快速認出孟晚舟後就將她移交皇家騎警（RCMP）時，麥克雷兩次表示「不記得」。

未完成入境加國手續便被捕

孟晚舟一方質疑加國當局濫用程序，轉機的孟晚舟抵達加拿大後，被CBSA查問3小時，一直未有完成入境審查手續，就被RCMP拘捕，並進入加拿大國境。達克特問麥克雷他有否建議中止入境審查時，對方也是回答「我不記得」。

路透社報道，該案另一名關鍵證人，加拿大皇家騎警警官Ben Chang在尋求律師建議後拒絕出庭作證。根據法庭文件，現已退休的Chang涉嫌將孟晚舟電子設備的詳細情况發送給FBI。Chang在提交給法庭的書面證辭中否認了這一指控。孟晚舟辯護律師對法庭表示，Chang拒絕作證「將讓人有點擔心」，並稱「他拒絕作證可能會造成一些後果」。