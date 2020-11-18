金磚峰會 習近平：願推疫苗合作 倡5國開會研傳統醫學抗疫 廈門建創新基地

華盼與南非印度疫苗試驗合作

綜合新華社和俄羅斯衛星通訊社報道，習近平呼籲金磚五國，「要推動以團結取代分歧，以理性消除偏見，凝聚起各國攜手抗疫的最大合力。」

針對今年輪值主席國俄羅斯總統普京在稍早前發言敦促，應加快組建金磚國家疫苗研發中心，習近平回應指，中方已為此設立疫苗研發中國中心，願通過線上線下相結合方式，推進5國疫苗聯合研發和試驗、合作建廠、授權生產、標準互認等工作。他並倡議5國召開傳統醫學研討會，「探索傳統醫藥在新冠肺炎防治方面的作用，為全球疫情防控增添有力武器」。他提到，中國企業正同俄羅斯、巴西機構合作進行新冠疫苗臨牀三期試驗，期望與南非、印度開展有關合作。

習近平強調，利用疫情搞「去全球化」，鼓吹所謂「經濟脫鈎」、「平行體系」，最終只會損害本國和各國共同利益。當前形勢下要堅定不移構建開放型世界經濟，反對濫用國家安全之名行保護主義之實。習近平宣布，將在福建廈門建立「金磚國家新工業革命伙伴關係創新基地」，與成員國在政策協調、人才培養、項目開發等領域展開合作。

普京：中印設俄疫苗生產中心

在習講話後，普京表示支持中國召開傳統醫學研討會的想法。他說，中國是第一個面對新冠病毒大流行威脅的國家，同時向全世界證明了新冠病毒能夠被戰勝。他向習近平及「所有中國朋友」表示祝賀，盛讚中國抗疫成效顯著，為其他國家樹立良好榜樣。

普京提到，俄羅斯已與中國和印度達成協議，在兩國境內開設俄疫苗生產中心，可生產俄羅斯研發的新冠疫苗「衛星五號」（Sputnik V）。

俄羅斯今年8月批准該款當時未經三期臨牀試驗的疫苗投入使用，遭國際社會批評做法不負責任。上周，俄羅斯公布稱，正在莫斯科展開的三期臨牀試驗結果顯示該款疫苗有效率達92%。

巴西尋求自產疫苗解決疫情

中國近期在巴西的疫苗試驗受該國國內政治角力波及而頻陷爭議，令兩國關係緊張。由中國北京科興生物與巴西布坦坦研究所共同研發的新冠疫苗「CoronaVac」，早前在巴西的三期臨牀試驗進展良好，並獲聖保羅州政府大筆採購。不過在一名疫苗志願者自殺事件被誤認為「嚴重不良反應事件」後，疫苗試驗一度被終止。巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）其後表態稱，巴西政府不會購買中國製造的新冠疫苗，巴西人也不會成為任何人的白老鼠。

據俄羅斯衛星通訊社報道，博索納羅在昨晚會議上發言稱，巴西正在尋求用自己的疫苗解決疫情危機。

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