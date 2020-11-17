廈門有進口凍肉驗出病毒 專家籲重視口岸物流防護

廈門通報稱，涉疫豬肉從法國進口，經上海洋山港入關，共25噸。該批豬肉上月14日運抵廈門冷庫儲存至今，全部未使用，沒有流入市場。廈門已封閉涉事冷庫、封存豬肉，對周邊環境及相關人員核酸採樣檢測結果均為陰性。

涉疫豬肉法國進口 未流入市場

張文宏近日對中新社表示，隨着物流越來越多，輸入疫情風險會越來越大。他建議重視對物流和海關的抽樣檢測，同時要有非常好的防護策略，包括海關人員應注射疫苗，民眾在接收外來貨物時要有一個處理機制，例如用酒精噴灑貨物表面，拆完包裝後洗手等。

對於中國會否出現第二波疫情，張文宏認為，各地「快速反應、精準防控、動態清零」的能力是關鍵，即一旦發現輸入病例就啟動精準追蹤接觸者，並對涉及區域展開全面檢測及隔離。「動態清零」是指不影響日常工作生活的情況下，實現病例零增長。他說，目前內地發生過散發疫情的幾個地方，基本上在4周內都可以清零。

（抗疫新階段）