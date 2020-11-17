「全民K歌」App涉色情被罰 監管部門令整改 騰訊下架部分功能　

澎湃新聞報道，據全國「掃黃打非」工作小組辦公室昨天（16日）發布消息，經官方調查，「全民K歌」App涉多項違規內容，包括「交友陪玩」項目中，部分歌房主播露骨聊天互動，通過涉性內容誘導觀眾刷禮物（指頻繁發送虛擬禮物互動）。首頁短片推薦中，部分「舞蹈」影片帶有性暗示。

聊天內容露骨 有提供性服務信息

該App還有登載明顯涉色情低俗內容的歌曲，用戶可搜索得到，部分用戶翻唱歌曲並將歌詞改編得更加露骨。評論區部分留言內容有污言穢語，亦存在提供有償性服務的信息，一些帳號則推廣色情平台。此外，其「青少年模式」未發揮應有作用，在該模式下仍能搜索到色情低俗信息。

官方通報稱，這些行為構成了提供含有宣揚淫穢、危害社會公德內容的互聯網文化產品，違反《互聯網文化管理暫行規定》等規定。

當局沒收違法收益 處最高罰款

廣東省「掃黃打非」辦公室聯合省網信辦上月28日約談騰訊公司，責令全面整改。翌日，深圳市南山區文化廣電旅游體育局對營運「全民K歌」的騰訊音樂娛樂（深圳）有限公司沒收違法所得，並處以最高罰款的行政處罰，責令立即改正有關違法行為。

佔騰訊音樂營收近七成

騰訊方面表示，目前已依照整改要求制定相應措施，分析問題出現原因，嚴肅處理責任人員。「全民K歌」開始30天整改，下架「交友陪玩」功能，進一步清查平台上涉前述涉色情、違規發言等有害信息，處置封禁違規帳號和歌房；同時關閉青少年模式下的站內搜索功能，對該模式下的安全機制和產品功能進行完善。

公開資料顯示，「全民K歌」的直播打賞是騰訊音樂社交娛樂服務板塊的營收核心，今年首季度社交娛樂服務及其他收入為42.7億元人民幣，佔騰訊音樂總營收的67.6%。