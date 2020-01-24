海軍再訂20艘054A導彈護衛艦

2030年共擁50艘 取代老式護衛艦

新浪軍事消息，在2018年底建完第30艘舷號542棗莊艦054A型護衛艦後，兩年半以來沒有任何關於新建護衛艦的消息。今年6月中旬，網上流傳下款為「資陽市直機關工委」的文件，稱在中共十大元帥之一的陳毅誕辰120周年前夕，海軍將命名一艘054A型護衛艦為「資陽艦」。

陳毅120周年誕辰時間在明年8月26日，意味着海軍將啟動擱置了兩年半的054A型護衛艦追加計劃。近日另有消息披露，054A型護衛艦追加的訂單數量不會少於20艘。按前期中國海軍建造速度，這批20艘新訂單建成並全部服役，需時不多於10年。

054A型導彈護衛艦的排水量為4000噸，作為中國海軍進入新世紀以後開始建造的全柴動力護衛艦，054A型在兼顧火力、續航力和居住性的情况下，已充分發掘護衛艦性能的潛力，保障了其在編隊防空、反潛和反艦作戰中的優秀性能。

分析：解放軍難輕易超過美海軍

美國《福布斯新聞》日前發表美國海軍分析家克里斯托弗·卡爾森的專欄文章稱，中國海軍規模愈來愈大，愈來愈好，建設速度愈來愈快，這是不爭事實。經十多年的重大投資，中國海軍艦隊目前擁有世界上最多的主力戰艦。

但文章認為，這種擴張可能會開始放緩，原因是維持一支龐大艦隊需要大量時間、金錢和人力。即使在中國，這些資源也是有限的。作者最後表示，這並不是說中國海軍不能成為世界上最強大的海軍之一，但在最重要的指標上，解放軍不太可能輕易超過美國海軍。