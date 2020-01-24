《雷霆戰將》惡評停播 黨報有讚有彈 抗日獻禮劇：八路軍團部設歐式別墅 軍官戰場雪茄不離手

《雷霆戰將》定位是為慶祝「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年」的獻禮劇，於本月3日在湖南衛視晚間檔周播劇場「青春進行時」首播，並在芒果TV、愛奇藝和騰訊同步播出。

《北京日報》客戶端報道，《雷霆戰將》並未像以前的經典劇集《亮劍》一樣獲內地觀眾認可。網民指摘演員未能呈現軍人該有的形象，而是如青春偶像劇般大量使用髮膠。如劇中八路軍女護士，不但穿著裁剪貼身的裙子，穿著皮鞋在戰火連天的環境下救死扶傷，卻依然保持完好的妝容。此外，作戰武器裝備明顯處於劣勢的八路軍能人手一挺捷克式輕機槍，軍官在槍林彈雨中雪茄不離手，咖啡不離口，還嫌棄糖多放了，八路軍獨立團團部設立在豪華的歐式別墅等等，這些細節和場景不符史實。

解放軍報讚「以戰鬥青春致敬英雄」

官媒前日也加入對該劇的討論。《解放軍報》在「長征副刊」版面，刊登題為〈以戰鬥青春致敬英雄〉文章稱，該劇「以熱血之戰銘記歷史，以戰鬥青春致敬英雄，不僅生動展現中國軍人的鐵血英雄氣概，更弘揚了勇往直前的青春正能量，唱響了時代主旋律。」又稱該劇「喚起了更多年輕人的血性和理想，凝聚起愛國熱情，堪稱一部從故事內容、人物架構到情感表達都讓人眼前一亮的精品戰爭劇。」

《人民日報》的觀點有別於軍報，該報刊發評論文章稱八路軍住別墅抹髮膠，「偶像劇」套路用錯了地方。評論文章稱，「《雷霆戰將》並沒有手撕鬼子、單手掏心、手榴彈炸飛機等雷人情節。離奇仍然讓人咂舌，過於臉譜化的設計，過於浮誇的表演，明顯缺乏事實依據的情節設定，讓網友們評價為完全沒有脫離抗日神劇的套路——只不過披上了一層『青春熱血偶像劇』的外衣。」

人民日報批「偶像劇套路用錯地方」

前述評論文章又稱，劇中考慮年輕人的習慣，創新表現方式，並非不可，但前提是尊重歷史，不能劍走偏鋒；正因為年輕觀眾多，更需要尊重事實、尊重歷史，否則就容易誤導青少年，使他們無法洞悉歷史真相，無法真正了解革命先烈的英雄事迹。

被官媒定性為以「偶像劇套路用在抗日題材上」，《雷霆戰將》近日惡評如潮，原本40集的連續劇僅播放9集昨日便匆匆停播。

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