海盜幾內亞灣劫華商船 綁14人 意國海軍護送治傷員 海盜逃逸

意大利海軍在官方網站上稱，正在幾內亞灣執行巡邏任務的「馬爾蒂嫩戈」（ ITS Federico Martinengo）號護衛艦當天援助遭遇海盜襲擊的「振華7號」。當靠近船舶並與之聯繫後，海盜已經逃匿。意大利海軍在獲得被襲船舶許可後，派遣特種部隊上船檢查確認。軍醫在為受槍傷海員作初步處置後，意海軍派直升機將傷者轉移到附近聖多美的醫院接受治療。

因未能卸貨 幾內亞灣漂泊逾月

關於「振華7號」遇劫事件，內地軍事網站「超級大本營」披露，一封疑似「振華7號」經理公司通報的船舶遇劫詳細經過顯示，「振華7號」原計劃第一站在尼日利亞拉各斯外海卸貨，然後趕赴阿聯酋。但由於尼日利亞海况氣象未滿足卸貨條件，經貨主要求該送至赤道幾內亞盧巴港卸貨，但由於受尼日利亞社會動蕩影響，一直未能辦理卸貨手續，貨輪只好在幾內亞灣海域漂泊一個多月。前述消息指，本月13日22時50分許，接到卸貨通報的「振華7號」突然向船公司調度用微信電話通報「有海盜登船，請公司支持」，隨後電話中斷。船長隨後啟動SSAS報警系統。

隸屬上海振華重工 掛利比亞國旗

有流傳網絡的微信截圖顯示，一名為「路通」的船員向同學表示海盜在離開時劫走貨船上的27名船員中的14人。此前船公司發布遇劫通報時證實，船上共有27名船員，其中25人為外派公司員工，但通報未提及有船員被綁架信息。從事海事安全服務的Praesidium等網站也稱「振華7號」上有14名船員被劫持。中國海事服務網稱，14名船員是在海盜武力登船時，未能躲進安全艙被劫持。

資料顯示，「振華7號」是4萬噸級的特種半潛重件運輸船，船長243.66米，屬於上海振華重工集團（ZPMC）下船運公司所有，該船航速可達12節（一節為每小時1海里，時速約1.852公里），續航力13000海里，掛利比亞國旗，可吊運超長、超重的對象，船艙部分可半潛入水中。幾內亞灣的前一次事件發生在11月11日，懸掛馬紹爾群島旗幟的油輪在貝寧海岸遭到海盜襲擊。