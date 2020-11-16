蕭美琴祝賀拜登當選 稱「美國對台具高度共識」

台灣駐美代表蕭美琴上周六（14日）致電美國總統當選人拜登的外交政策顧問布林肯（Antony Blinken），代表台灣政府祝賀拜登（Joe Biden）與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）。雙方交談約15分鐘。

蕭美琴稱，台灣期待持續與美國深化雙邊密切的合作關係。蕭美琴當日還通過視像與北加州台灣僑胞演講，談到台美關係時表示，美國兩黨均對台灣友善，「台灣在美國政壇是具有高度共識的議題」。

台外交部：美中對抗仍將持續

中央社報道，台立法院外交及國防委員會今日（16日）邀請外交部長吳釗燮，就「美國大選後台美經貿關係之走向」進行專案報告，並備質詢。

據台外交部送達立法院的書面報告指出，對於美中貿易議題，拜登在去年12月民主黨總統初選辯論中指出，中國正剽竊美國的知識產權、違反世界貿易組織規範，若美國不制定規範將由中國制定，所以美國須與國際社會合作對抗中國。由此可見，拜登政府將強調遵循規則的多邊體系，目前美中對抗的態勢仍將持續。

台外交部指出，台美經貿關係穩固，雙方互為重要經濟伙伴，且美國歷任政府對台政策具有延續性及一致性，不致因選舉結果或政府更迭而有重大變化。