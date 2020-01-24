保護主義掛帥 印度拒入RCEP

2013年5月，RCEP第一輪談判在文萊舉行。2019年11月，在經過30多輪談判後，在RCEP第三次領導人會議上完成主體談判，除印度以外的15國領導人發布RCEP聯合聲明，宣布15個成員國結束全部20個章節的文本談判以及實質上所有的市場準入問題的談判。

憂低價商品入侵本地市場

印度擔心加入RCEP後，大量低價中國商品將大舉入侵本地市場，來自新西蘭與澳洲的便宜乳製品，同樣也將長驅直入，將更惡化印度對中國等國家的貿易逆差。在談判最後階段，印度還希望保護本國的各類產業。

如今15國終於簽署RCEP，馬來西亞國際貿易與產業部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin Ali）日前在參加完線上部長級會議後表示：「經過8年血汗與眼淚的談判，我們終於到了本周日將簽署RCEP協議的時刻。」