抗衡美國亞太地區地位

張建平昨接受央視新聞訪問稱，RCEP有利於中國跟成員國對接及談判新的經貿規則，降低交易成本，提升營商效率，改善營商環境；由於大量貿易投資壁壘被清除，中國和成員國間的貿易和投資會顯著增加，使中國的產業發展有新動力，進而令就業、稅收、財政狀况得到顯著提升。此外，中國在轉型升級過程中，通過和其他成員國加強全球供應鏈和價值鏈更高效率地銜接，可形成更合理的分工和優勢互補。

張建平：實現習近平「亞太夢」

張建平說，RCEP的簽署還可能成為實現「亞太夢想」的路徑。國家主席習近平2014年在北京「亞太經濟合作組織」（APEC）峰會與APEC成員通過「亞太自貿區北京路線圖」，當中提出「亞太夢」奮鬥目標，即希望亞太地區21個經濟體建成更大的自貿區。

英國廣播公司（BBC）報道稱，正值中美角力之際，中國要尋求突破美國的貿易限制，以及繼續推動「一帶一路」戰略，重新構建全球貿易體系，RCEP將成為重要基礎，為中國制定貿易規則爭取主動權，同時可抗衡由美國主導的跨太平洋伙伴關係協定（TPP）。報道引述評論人士表示，RCEP的簽署是中國在亞洲影響力日益加強的體現，也是中國主導的亞洲在貿易領域抗衡美國的必然結果。