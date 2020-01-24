15國簽RCEP 全球最大自貿區誕生 李克強：8年談判成果 多邊主義仍是正確方向

新華社報道，東亞峰會第四次區域全面經濟伙伴關係協定領導人會議昨舉行線上儀式，前述15國領導人共同見證下，由各國經貿部長正式簽署RCEP。各國領導人其後發表共同宣言表示，RCEP是一個由發達國家、發展中國家以及貧困國家共同參與的史無前例的超級貿易協定，將為地區內的企業提供廣泛的商機，加強地區內國家的經濟合作，還將助力各國克服疫情、復蘇經濟。

人口佔全球約30% 成員結構多元

李克強在會上表示，作為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力的自貿區，這不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟實現恢復增長貢獻新力量。

公開資料顯示，參與RCEP的15國覆蓋逾20億人口，約佔全球總人口約30%。2019年，15國國內生產總值規模合計達25.6萬億美元（約198萬億港元），佔全球經濟總量的29.3%，區域內貿易額10.4萬億美元（約80萬億港元），佔全球貿易總額的27.4%。

承諾十年內零關稅 涵蓋知識產權議題

RCEP各成員主要承諾相互關稅減讓立即或十年內降至零關稅，各國貨物貿易的整體開放水平超過九成。《新京報》報道，與全球現有其他自貿協定相比，RCEP擁有更大的包容性，不僅涵蓋貨物貿易、解決爭端、服務貿易、投資等傳統議題，還包括知識產權、數字貿易、金融、電信等新議題。 由於取消關稅和非關稅壁壘，大大降低成本，消費者將可更方便買到廉價的商品，中小企業進入域內國家門檻也將降低。

生效需9國批准

RCEP由東盟10國於2012年發起，邀請中日韓澳紐以及印度參與，當年11月正式啟動談判，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立一個16國統一市場的自由貿易協定。去年11月，第三次RCEP領導人會議發表聯合聲明稱，15個成員國結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判，將啟動法律文本審核工作，惟印度因故決定暫時退出協定（見另稿）。

據央視新聞報道，對於RCEP何時生效，商務部副部長王受文昨表示，根據規定，協定生效至少需15個成員中的9個成員批准，其中至少包括6個東盟成員國和中日韓澳紐中至少3個國家。RCEP成員未來將各自履行國內法律審批程序，努力推動協定早日生效實施。中方也將與各方共同努力，爭取讓RCEP協定盡早惠及本地區企業和人民。

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