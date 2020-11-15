多地冷凍食品檢測呈陽 停20國99企產品進口

多經天津海關進口

綜合內地媒體報道，天津日前有接觸冷凍食品的員工疑在工作時感染後，甘肅蘭州市疾控部門通報，上周五（13日）在對城關區焦家灣冷凍廠進口食品抽樣檢測時，發現從天津海關的進口冷凍蝦內包裝樣本有一份檢測結果呈陽性。冷凍廠已暫時關閉，已售部分產品去向查明，涉及人員正受核酸採樣，全市所有進口冷凍食品將大排查。此外，福建市場監管部門亦收到天津方面通報，當地一名新冠無症狀感染者曾接觸的同批貨物流入福州市、泉州市，涉及冷凍豬前蹄髓、豬肋排、魚等產品。

河南鄭州市13日晚亦在一批產地為阿根廷的冷凍豬肉的外包裝抽檢樣本中檢出病毒核酸陽性。涉及貨物已消毒封存，據報沒有流入市場。涉事車輛及區域亦全面消毒，相關人員檢測和隔離觀察。山東臨沂則有一批發自福州的馬來西亞進口牙帶魚表面檢測出病毒陽性，濟南蓋世物流園區冷庫進口冷凍食品亦檢測出病毒，但官方未有公布涉及何種食品，僅表示目前貨物溯源流向情况已基本掌握。