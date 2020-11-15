輝瑞BioNTech新冠疫苗 復星獲准內地臨牀試驗

多國臨牀測試效用率逾90%

這款BNT162b2新冠病毒疫苗，由BioNTech和輝瑞藥廠共同研發。復星醫藥在官網發布消息，今年3月，復星醫藥獲BioNTech授權，在中國內地及港澳台地區獨家開發、註冊、商業化基於其專有mRNA技術平台研發的、針對新型冠狀病毒的復星新冠疫苗（暫定名「復必泰」），並於7月在國內啟動臨牀試驗，進展積極。該疫苗此前已分別在美國、德國、阿根廷、巴西、南非和土耳其等國完成三期臨牀測試，上周一（9日）發布結果顯示其效用率逾90%。由於此前預計第一批疫苗有效率在60%到70%，測試結果被認為非同尋常，預計最快下月獲批准在美國緊急使用。

復星醫藥和BioNTech首席執行官兼聯合創始人薩恩（Ugur Sahin）表示，「此次在中國開展該疫苗的臨牀試驗，標誌着在應對這場全球公共衛生危機中重要的一步」。雙方擬在內地開展BNT162b2的二期臨牀試驗。復星國際董事長郭廣昌9日時曾在個人微信公眾號上表示，將繼續與政府監管、審批部門密切溝通協同，希望根據全球研發的進展和數據分析的結果，在符合中國法規的前提下，推動復星新冠疫苗盡早在中國上市使用。

曾稱將為港澳供應1000萬劑

8月時復星醫藥曾宣布，在試驗成功並獲得批准後，將為香港及澳門供應1000萬劑該款疫苗。當時該疫苗據報已在中國開展一期試驗。中國目前有13個疫苗進入臨牀試驗。其中，滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種技術路線共4個疫苗進入了三期試驗，截至目前共計接種約6萬名受試者。其中國藥集團上周三（11日）時表示，旗下兩款滅活疫苗在多國進行的三期試驗已接近尾聲，各項數據均好於預期。