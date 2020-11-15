駐京周記：新浪逼下載手機App手法因壟斷

剝奪民眾選擇權做法常態化

工作關係，記者經常使用微博，平台官方「新浪新聞」也會推送一些內容。一旦點開，便會開始下載「新浪新聞」App，惟App體驗不佳。有餐飲企業藉環保為由向食客提供電子發票，帶來不便不說，卻便利了企業偷稅；有的在食客掃碼付費時，必須關注餐飲企業的公眾號。再如淘寶和攜程被詬病的大數據「殺熟（針對舊客戶）」，這種蒙蔽或剝奪民眾選擇權的做法，說起來顯得雞毛蒜皮，但卻是內地日常生活一部分，並在各自勾連中形成巨大利益空間，處於主導地位。

終止螞蟻上市 官方首嚴管網企

變化出現在本月初，監管部門叫停螞蟻金服上市。官方發布《關於平台經濟領域反壟斷指南（徵求意見稿）》，新浪等27家互聯網平台負責人也被約談，使曾經不可一世的「獨角獸」們，在野蠻生長中首次感受到權力制約。

一名朋友評價終止螞蟻上市時稱，「這最終將被寫入史冊。監管者衝破各種障礙在最緊要關頭，最大程度地保護了普通投資者的利益，是30年來中國資本市場最值得稱讚的一次監管」。需要注意的是，此為中央政治局在集體學習區塊鏈和量子科技後，官方首次嚴格規管網企。其規模之大影響之深，未必是監管部門所能做出的決策。相信中共高層開始對中國未來互聯網行業或數碼經濟進行頂層設計，意味互聯網行業將靠「忽悠」高層獲得發展便利將成為歷史。

內地改革開放40年來，在經濟、社會諸多發展層面一直倡導「摸着石頭過河」和「先放開再治理」模式。如今中國已成為世界第二大經濟體，成功防疫又使中國逆勢成為全球獨領風騷的活躍市場，更考驗領導人對市場安全的維護能力，若靠從前的發展模式，糾錯成本和代價將愈來愈高。

明報記者 鄭海龍