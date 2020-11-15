解放軍試行聯合作戰綱要 軍報刊文：推動主動設計戰爭

【明報專訊】中央軍委日前印發《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》。軍方官媒《解放軍報》昨日於頭版刊登評論員文章指出，這是中國軍隊聯合作戰法規制度創新的重大成果，標誌着中國軍隊對信息化戰爭規律和指導規律有了全新的認識和把握，將推動軍隊聯合作戰能力解放和發展，從有什麼武器打什麼仗向主動設計戰爭轉換。
「仗怎麼打、兵就怎麼練」
中新社報道，軍報指出，現代戰爭是一體化聯合作戰。《綱要》着眼構建聯合作戰法規體系，從制度層面回答未來「打什麼仗、怎麼打仗」的問題；作為中國軍隊新時代作戰條令體系的頂層法規，《綱要》宏觀指導總體規範，明確聯合作戰組織實施的基本問題，統一作戰思想、釐清權責程序、指導作戰行動。
在審視解放軍軍力變化時，文章稱革命戰爭年代（1949年前）強調有什麼武器打什麼仗，現在則更強調一流的軍隊主動設計戰爭，「仗怎麼打、兵就怎麼練，打仗需要什麼、部隊就應該練什麼」。文章指出，作為聯合作戰和聯合訓練的主要依據，《綱要》將對中國軍隊未來作戰、訓練、建設和改革產生重大影響。
當日的頭版還刊登了兩則中國陸軍、空軍部隊組織跨兵種聯合演訓的消息，稱步兵旅與友鄰空軍建立聯合空情共享網絡，發揮不同軍兵種在不同高度的偵察優勢，通過打通數據壁壘、設備升級改造，建起立體防空體系，較好消除了防空體系盲區。空降兵經與陸軍首次開展聯演聯訓，提高指揮員帶兵打仗能力和指揮謀略素養，並通過此次對抗採集相關武器裝備最新作戰數據，探索出多項戰法。