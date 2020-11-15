解放軍試行聯合作戰綱要 軍報刊文：推動主動設計戰爭

「仗怎麼打、兵就怎麼練」

中新社報道，軍報指出，現代戰爭是一體化聯合作戰。《綱要》着眼構建聯合作戰法規體系，從制度層面回答未來「打什麼仗、怎麼打仗」的問題；作為中國軍隊新時代作戰條令體系的頂層法規，《綱要》宏觀指導總體規範，明確聯合作戰組織實施的基本問題，統一作戰思想、釐清權責程序、指導作戰行動。

在審視解放軍軍力變化時，文章稱革命戰爭年代（1949年前）強調有什麼武器打什麼仗，現在則更強調一流的軍隊主動設計戰爭，「仗怎麼打、兵就怎麼練，打仗需要什麼、部隊就應該練什麼」。文章指出，作為聯合作戰和聯合訓練的主要依據，《綱要》將對中國軍隊未來作戰、訓練、建設和改革產生重大影響。

當日的頭版還刊登了兩則中國陸軍、空軍部隊組織跨兵種聯合演訓的消息，稱步兵旅與友鄰空軍建立聯合空情共享網絡，發揮不同軍兵種在不同高度的偵察優勢，通過打通數據壁壘、設備升級改造，建起立體防空體系，較好消除了防空體系盲區。空降兵經與陸軍首次開展聯演聯訓，提高指揮員帶兵打仗能力和指揮謀略素養，並通過此次對抗採集相關武器裝備最新作戰數據，探索出多項戰法。