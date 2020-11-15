苗圩：二胎沒增生育 老齡問題益顯 「十四五」倡增強生育政策包容性 或再鬆綁

去年出生率降至1.05% 料2030更低

中通社報道，苗圩在演講中表示，近年以來，中國已經走出了人口紅利期，老齡化問題日益突顯，由此帶來的經濟增長、人口就業等一系列問題值得高度重視。他稱，去年中國新生嬰兒有1465萬人，出生率降至1.048%，預計2030年新增人口將進一步減至不到1100萬人。

苗圩指出，去年中國60歲及以上人口超過2.5億，佔全部人口的18.1%，已經進入老齡化社會。中國發展研究基金會近期發布的報告預計，到2022年左右中國將進入「深度老齡化社會」，並在此後10年內加速進入「超級老齡化社會」。

苗圩稱，2015至2019年，農民工總人數從2.77億增加到2.9億，雖然仍有增長，但增長率已經趨緩。他引述機構預測稱，2025年中國勞動力規模將比2019年減少23%，未來人與機器協作是大勢所趨，一方面彌補勞動力缺口，一方面新增對複合型人才的需求。

2015年10月中共十八屆五中全會提出「全面實施一對夫婦可以生育兩個子女的政策」，同年12月全國人大常委會表決通過《人口與計劃生育法》修正案，2016年1月1日起正式實施「全面二孩」政策。苗圩指出，全面放開二胎之後，也並沒有引發生育高峰。

中共十九屆五中全會上月底通過的「十四五」規劃建議，提及制定人口長期發展戰略，優化生育政策，增強生育政策包容性，提高優生優育服務水平，發展普惠託育服務體系，降低生育、養育、教育成本。新浪財經分析指，「增強生育政策包容性」是最新的提法，明年第七次人口普查的數據出來，如果相關數據較低，可能會有進一步的生育政策。

專家倡應對老齡戰略融入所有政策

另據新華社報道，中國老齡科學研究中心昨日舉行座談會，不少專家提出，應把「十四五」中的「實施積極應對人口老齡化國家戰略」融入所有政策。中國老齡協會副會長吳玉韶認為，整個公共政策體系都要有積極應對人口老齡化的視角，需要推動積極應對人口老齡化政策、資源、力量等各類要素高效整合協同，並以做好全生命周期養老準備的長周期視角，將政策干預的關口前移，確保從根本上降低應對的成本。

中國老齡科學研究中心健康宜居所副所長伍小蘭則強調「健康老齡化」，這非以疾病為焦點，而是更關注長者實際生活狀况和主體能力的發揮，並將此融入交通、住房、社會保障和社會支持、城鄉規劃和建設、信息通訊、教育、勞動、衛生健康等領域的政策。

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