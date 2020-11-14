顏真卿早期真迹首考古出土

該顏真卿書迹墓誌從北魏常山王第七代孫元大謙與妻羅婉順墓出土。該墓是今年夏，陝西省考古研究院秦都咸陽城考古隊，考古發掘陝西省秦漢新城政府儲備用地內發現的百餘座漢唐墓葬中的一座。元羅合葬墓形制為長斜坡墓道土洞墓，整體平面似刀形，墓道有五眼天井，第五過洞兩側有龕，墓葬總長35.8米，深9.5米。墓室內一側有磚砌棺牀，葬具及墓主骨骼無存，證實墓葬遭早期盜擾嚴重。

墓誌著名職銜符合史載

考古隊掘出銅錢、陶燈、陶俑等113件隨葬品以及兩塊墓誌。羅婉順墓誌內文有「長安縣尉顏真卿書」字樣。歷史紀錄羅婉順卒於天寶五年（746年）4月，天寶六年（747年）3月與丈夫合葬。顏真卿年表顯示，天寶五年約38歲的顏真卿由醴泉縣尉升任長安縣尉，墓誌記載與史載相合。

唐玄宗侄擬墓誌 自稱外侄孫

墓誌文證實，元大謙與妻羅婉順墓誌均為唐讓皇帝李憲之子、玄宗李隆基之侄、汝陽王李璡所擬，李璡在墓誌中自稱外侄孫。據《新唐書》所載，李憲妃元氏，追封恭皇后，推論可知李憲之妃、李璡之母為元大謙與妻羅婉順晚輩。澎湃新聞引述陝西省考古研究院稱，羅婉順墓誌為目前中國唯一經由考古發掘的顏真卿早年書迹真品，補充唐長安城周邊貴族葬地分佈的資料。

其實在2003年秋，盜墓者在河南洛陽曾挖出顏真卿33歲寫的《唐故趙郡君太原王氏墓誌銘並序》，1997年洛陽偃師也出土過他41歲所書《唐郭虛已墓誌》，惟當時該墓已被盜毁。

顏真卿（公元709年-784年），字清臣，別號應方，京兆萬年（今陝西西安）人 ，祖籍瑯玡臨沂（今山東臨沂），唐代名臣、書法家。傳世作品以碑刻居多，其《祭侄文稿》，與東晉王羲之的《蘭亭序》、北宋蘇軾的行書《黃州寒食帖》並稱為「天下三大行書」。

（綜合報道）