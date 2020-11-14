北京聞風：北京環球影城惹「土味」爭議 ／文：鍾鳴九

這段酷似抖音、快手風格的「尬舞」（令人尷尬的舞蹈）影片不知所云，讓網友尷尬到「想用腳趾摳出個城堡」，留下「我以為是我老家的鄉鎮遊樂園」等評論。有網友將其與上海迪士尼比較，認為宣傳水平相距甚遠，「論辦國際化樂園，還是香港具備水準」、「這就是北京和上海的差距」，有網友更稱建在北方似乎注定與「洋氣」無緣。

業界料非真宣傳片 僅為與網友互動

「土味」短片顯然與「環球影城」品牌的定位不符。業內人士分析，根據其他已開業環球影城發布的影片，本次引起爭議的短片應該不是真正官方宣傳片，只是與網友互動交流的環節。園方可能因為正處於建設期，出於保護IP（Intellectual Property，知識產權）的考慮，暫未釋出官方宣傳片。專家認為，「環球影城」名氣很響，沒必要為吸引關注作這種宣傳行銷。

主題公園選址講究在經濟消費能力較高但對欠缺自然風光相的區域。北京旅遊資源豐富，環球影城選擇在此興建主題公園顯然是看好中國巨大的消費市場。此前，園方曾放出一萬個優先購票名額，兩分鐘便售罄，消費能力可見一斑。此外，政策支持也是考量因素。近年來，中國高度重視發展旅遊業。近期發布的「十四五」規劃建議中也明確提出「推動文化和旅遊融合發展，建設一批富有文化底蘊的世界級旅遊景區和度假區」。

建築與他國環球影城「一脈相承」

北京環球度假區有潛力成為規劃中提出的世界級旅遊景區和度假區，但本次事件則暴露出中國文化旅遊產業發展中的軟實力短板，廣闊市場、充裕資金並不能解決一切問題。除去知識產權等客觀因素，一味迎合流行娛樂文化的宣傳缺乏文化底蘊，也低估了受眾的審美。專家認為，文化賦能旅遊產業，為產業發展提供巨大空間。作為文化旅遊產品的主題公園，抱有審美追求與人文情懷，才能實現高品質發展。

短片的宣傳效果雖不盡如人意，但也不必因此對北京環球影城建設的實際情况產生質疑。坊間曝光的圖片顯示，園區內的環球影城地標、霍格華茲城堡等代表設施建築，與世界各地的其他環球影城主題公園仍「一脈相承」。據悉，目前北京環球影城專案工程進度已完成近九成，預計年底竣工，明年春季試運行。

文：鍾鳴九