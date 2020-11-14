解放軍試行聯合作戰綱要

新華社報道，《綱要》是解放軍新時代作戰條令體系的頂層法規，突出強調指導性、理念性和原則性，重在宏觀指導上提綱挈領作總體規範，明確聯合作戰組織實施的基本問題，和統一作戰思想、釐清權責程序、指導作戰行動，圍繞解放軍聯合作戰新情况新問題，堅持繼承與創新、理論與實踐結合，總結提煉有益經驗，建構整體框架，設置內容體系，明確聯合作戰指揮、作戰行動、作戰保障、國防動員、政治工作等重大原則、要求和基本程序。

回答「打什麼仗、怎麼打仗」

《綱要》着眼建構聯合作戰法規體系，立起基本概念，確立基本制度，明確基本權責，從制度層面回答未來「打什麼仗、怎麼打仗」的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向，對鞏固深化領導指揮體制、規模結構和力量編成改革成果，對推動解放軍聯合作戰能力解放和發展，具重要意義。

內地軍事專家、前總參上校岳剛接受本報採訪表示，解放軍多年軍改，已經全新塑造了軍事構架、力量組合與指揮體系。他表示，軍改的成果也催生了《綱要》的推出。作為各軍兵種聯合作戰準則，將極大訓練和解鎖解放軍信息化、數字化和智能化戰力，保障軍隊戰力緊貼時代，緊扣戰場，緊逼對手，緊盯威脅。「邊試行邊完善，邊實戰邊定案」。明報記者