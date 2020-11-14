蓬佩奧：台灣不是中國一部分 外交部斥「險惡居心大白天下」 國台辦批違事實及承諾

稱美對台承諾跨越黨派

美國國務院網站實錄，蓬佩奧接受保守派電台節目《休伊特秀》（Hugh Hewitt Show）訪問期間，主持人提及蓬佩奧過往曾表示美國對台的承諾是清楚的，且會持續履行，是否北京該意識到這一承諾是跨越黨派。蓬佩奧表示，談論該議題「用詞正確」很重要，「台灣一直不是中國的一部分」，前總統列根政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國政府皆遵循。他又說，美國對台承諾已在事實上跨越黨派，台灣是民主典範，台灣人應得到這些，這是兩黨共識。他表示，在兩岸仍無法找到解決方案的情况下，美國應遵守對台承諾和義務，比如對台軍售。

台灣總統府：將續履行國際義務

台灣總統府昨回應稱，「中華民國是一個主權國家，是不爭事實」；兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀，台灣也將持續履行國際義務。陸委會昨晚表示，台美是價值共享與區域安全利益的重要同盟，樂見美方不分朝野黨派，支持台灣推動穩健的兩岸政策。

大陸外交部發言人汪文斌則批評，蓬佩奧出於一己政治私利，顛倒黑白、編造謊言，目的是誤導輿論、擾亂視聽，進一步破壞中美關係、損害台海和平穩定，「他的險惡居心早已大白於天下」。國台辦發言人朱鳳蓮表示，蓬佩奧多次就台灣問題發表錯誤言論，違背事實，違背美國政府對中國作出的承諾。她又批評民進黨當局頑固倚美抗陸、倚美謀「獨」，強調這沒有出路，「只能搬起石頭砸自己的腳」。

學者：美35年遵循政策應是「六項保證」

廈門大學台灣研究院副院長張文生對本報表示，蓬佩奧提及「過去35年來兩黨政策」應指美國前總統列根政府時期提出的「六項保證」，從1943年羅斯福《開羅宣言》起，包括尼克遜和卡特時期的《上海公報》和《中美建交公報》，「一個中國」是美國歷任總統共識，其稱「台灣不是中國一部分」是前後矛盾。

張文生認為，蓬佩奧在特朗普政府任期屆滿之際發表上述言論，延續任內反共反中政策路線，顯示其不願退出舞台「最後的瘋狂」，亦使近年不斷下降的中美關係雪上加霜，但能產生多大影響，還要看是否有具體政策。他強調，相比特朗普政府，相信拜登作為相對溫和理性的政治人物，在兩岸問題上會有更務實取態，「不會拿台灣當危險牌打」。

明報記者

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