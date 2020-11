蓬佩奧：台灣不是中國一部分 外交部斥「險惡居心大白天下」 國台辦批違事實及承諾

【明報專訊】美國國務卿蓬佩奧周四(12日)接受訪問時表示「台灣一直不是中國的一部分(Taiwan has not been a part of China)」,美國的對台政策在過去30多年中跨越黨派,並將繼續履行,包括透過軍售協助台灣加強防衛能力。台灣政府對此表示感謝,大陸外交部和國台辦則批評顛倒黑白、「險惡居心早已大白於天下」。大陸學者稱,蓬佩奧言論與歷任美國總統「一個中國」共識矛盾,顯示其不願退出舞台「最後的瘋狂」,相信美國下任政府在兩岸問題上會有更務實取態。